Медик рассказал, что означает исчезновение тел к коронавирусу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Кандидат медицинских наук, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов рассказал, по каким причинам могут пропасть антитела к перенесенной ранее коронаирусной инфекции.

По словам Леонова, высокое содержание антител с последующим сокращением — нормальное явление. При этом эксперт подчеркнул, что сам титр антител большого значения не имеет, так как в организме существуют клетки памяти, которые помнят, как эти антитела вырабатывать.

Специалист указал, что постоянное высокое содержание антител в организме к инфекциям невозможно, так как это означало бы поддерживать высокую напряженность иммунитета по всем болезням, а иммунная система подобного не выдержит, рассказал Леонов в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в России появится вакцина, которая будет одновременно защищать от коронавируса и от кори.

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