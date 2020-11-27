«Постковидная реальность»: эксперты оценили планы Ростпотребнадзора по ограничениям в школах

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила работы школ и детских садов, введенные в июле. Как следует из проекта постановления главного государственного санитарного врача, запрет на проведение массовых групповых мероприятий, разобщение детей из разных классов и групп и другие ограничения в условиях пандемии коронавируса планируется продлить до 2022 года. Решение Роспотребнадзора абсолютно оправданно, хотя это может сказаться на качестве образования. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как объяснил «ВМ» член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, ограничения в том числе связаны с тем, что педагоги переносят инфекцию тяжело, и до 30 процентов больных приходится госпитализировать. Поэтому, для того чтобы уменьшить нагрузку на медучреждения, эта мера имеет смысл. В таких условиях, добавил ученый, следует подумать и о других вещах. Например, начинать вводить и составлять иммунологический паспорт человека, в котором указан уровень антител к COVID-19.

— Число обладателей таких клеток растет, и те из них, которые имеют высокий уровень антител, подтвержденный признанными мировыми тест-системами, фактически открывают путь в другую реальность — постковидную, — рассказал Нетесов.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург также считает, что меры, касающиеся вопросов безопасности, оправданны.

— Мы же видим, что происходит. То, что дети не так сильно болеют коронавирусом, как взрослые, — это некий миф. Я сталкивался с ситуациями, когда и молодые, и дети тяжело переносили инфекцию. Поэтому береженого бог бережет. Приоритет — сохранение здоровья детей, педагогов, бабушек и дедушек, — уверен спикер.

— Что же касается качества образовательного процесса, ограничения на нем, безусловно, скажутся, — добавляет Ямбург.

— Потери очевидны. Но будем их восполнять. Потому что это уже было неоднократно, в той же четвертой четверти прошлого учебного года. Понятно, что никто не заменит живого учителя, о чем тут говорить. С другой стороны, это активно заставляет работать по дистанционному обучению. Правда, учителя трудятся на пределе своих возможностей. Но тяжело сейчас всем, поэтому, если Роспотребнадзор примет решение о продлении, будем его исполнять, потому что оно действительно разумное, — резюмирует педагог.

В июле 2020 года Роспотребназор выпустил постановление, запрещающее в школах и объектах социальной инфраструктуры для детей в условиях коронавирусной инфекции проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций. При этом работать учреждения обязаны согласно расписанию, составленному так, чтобы сократить контакты между детьми. Более того, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

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