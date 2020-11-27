Роспотребнадзор планирует продлить санитарные меры по работе школ из-за COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор планирует продлить санитарные правила по работе школ и детских садов из-за распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Это следует из проекта постановления главного санитарного врача России, руководителя ведомства Анны Поповой, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, в июле 2020 года Роспотребнадзор подготовил постановление, в соответствии с которым в школах и объектах социальной инфраструктуры для детей в условиях коронавирусной инфекции запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций.

Работу школы и детские сады должны проводить по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей. За каждым классом необходимо закрепить свой кабинет.

— В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продлении ограничений в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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