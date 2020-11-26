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Четыре школы закрыли на карантин в Подмосковье из-за COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Четыре школы закрыли на карантин в Подмосковье из-за COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Карантин ввели в четырех школах Московской области из-за коронавирусной инфекции. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина в эфире телеканала «360» в четверг, 26 ноября.

По ее словам, учеников этих учебных учреждений перевели на дистанционное обучение. Министр отметила, что ситуация в регионе сложная, но все находится под контролем. Власти могут перевести целый класс на двухнедельное дистанционное обучение, в котором болеет ребенок, или целую параллель, если болеют несколько классов.

— У нас на сегодняшний день полностью закрыты на карантин и выведены на дистанционное обучение четыре школы, — сказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Московской области около 900 учителей болеют коронавирусом. Власти делают все возможное, чтобы сохранить очное обучение в школах региона.

По последним данным, в Подмосковье выявлено 106 770 случаев COVID-19, выздоровели 77 365 человек, скончались 1987 пациентов.

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