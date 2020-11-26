Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ночному клубу в Москве грозит штраф за повторное нарушение мер против COVID-19
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ночному клубу в Москве грозит штраф за повторное нарушение мер против COVID-19

Вероника Кузьминова

Общество
Болотная наб., 3, стр. 1, МоскваКарта всех событий

Ночной клуб Gipsy может получить штраф в один миллион рублей за нарушение мер профилактики коронавируса, которые запрещают работать после 23:00. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

По его словам, на прошлой неделе заведение повторно нарушило «требования карантинного режима».

— То есть посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию, и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00. В связи с этим администрации клуба вручено уведомление о вызове в ОАТИ Москвы, — цитирует Поплавского агентство городских новостей «Москва».

Если факт повторного нарушения будет доказан, владельцы Gipsy получат штраф в размере одного миллиона рублей либо запрет деятельности на 90 суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Клубу грозит крупный штраф за работу ночью

Болотная набережнаязаведениеМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте