Ночному клубу в Москве грозит штраф за повторное нарушение мер против COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

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Ночной клуб Gipsy может получить штраф в один миллион рублей за нарушение мер профилактики коронавируса, которые запрещают работать после 23:00. Об этом сообщил главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

По его словам, на прошлой неделе заведение повторно нарушило «требования карантинного режима».

— То есть посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим, не соблюдали социальную дистанцию, и, кроме того, мероприятие закончилось после 23:00. В связи с этим администрации клуба вручено уведомление о вызове в ОАТИ Москвы, — цитирует Поплавского агентство городских новостей «Москва».

Если факт повторного нарушения будет доказан, владельцы Gipsy получат штраф в размере одного миллиона рублей либо запрет деятельности на 90 суток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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