Клубу грозит крупный штраф за работу ночью

Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский следит за заведениями общепита в ситуационном центре на Новом Арбате. На городских камерах видно, заходят посетители после 23 часов в бар или нет / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В минувшие выходные прошли очередные проверки городских ресторанов, баров и клубов на предмет соблюдение санитарных правил и порядка работы.

Рейды сотрудников Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и Роспотребнадзора прошли в различных районах. В субботу и воскресенье для проверок были выбраны заведения на юго-западе и севере города. В списке — свыше пятидесяти разных предприятий. Более 30 заведений в Москве было проверено в ночь на 21 ноября на предмет соблюдения запрета работы после 23:00. Как рассказали в пресс-службе Департамента торговли и услуг города, среди нарушителей — караоке-клуб на улице Профсоюзной.

— Выявлено, что клуб был открыт после 23:00, что является нарушением указа мэра о работе ночных заведений, — сообщил в ходе проверки инспектор Объединения административно-технических инспекций Фарид Бабаев.

Наличие посетителей в клубе после 23 часов стало основанием для составления протокола. По данному факту инспекцией были направлены уведомления в адрес юридического лица — для привлечения его к административной ответственности.

— Заведению грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, — заявил Фарид Бабаев.

На юго-западе столицы также выявлена кальянная, которая осуществляла деятельность, несмотря на запрет, действующий в период пандемии. Как рассказал специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Антон Сегал, заведение работало по адресу: Новоясеневский проспект, дом 9.

— Установлен факт осуществления деятельности кальянной, а также факт нарушения санитарных противоэпидемических мероприятий, — заявил он. — А именно: отсутствуют дезинфицирующие средства, уборка помещений проводится без применения дезинфицирующих средств.

По его словам, в кальянной не было и обязательного пятидневного запаса защитных средств для персонала.

— В заведении не проводится термометрия персонала, отсутствует оборудование для обеззараживания воздуха в помещениях. По выявленным фактам возбуждено дело об административном правонарушении, — сказал Антон Сегал.

Он также добавил, что за выявленные нарушения индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток по решению суда.

А вот проверки на соблюдение требований по максимальной заполняемости в театре «Геликон-опера» не выявили каких-либо нарушений. Как отметил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Андрей Поплавский, в рассчитанный на 438 человек зал было продано 109 билетов.

— Заполняемость зала составила 90–100 человек, то есть нет нарушения, — констатировал он. — Также работниками театра и посетителями соблюдается перчаточно-масочный режим. Ввиду отсутствия нарушений никаких административных мер к театру применяться не будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города Москвы:

— В ресторанах и других заведениях общепита в новогоднюю ночь и праздники проверят соблюдение запрета на работу в ночное время, установленного мэром Москвы с целью снижения угрозы распространения коронавируса. Контроль за выполнением указа мэра в городе ведется на постоянной основе. Напомню, что в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей ночью — с 23:00 до 06:00. Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов.

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