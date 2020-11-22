Национальная безопасность зависит от численности народа

Директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина «НМИЦ радиологии» Олег Аполихин / Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Конференцию «COVID-19 и рождаемость: новые вызовы отечественной демографии» провели в онлайн-формате ко Всемирному дню ребенка. Директор Научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина «НМИЦ радиологии» Олег Аполихин рассказал о причинах сокращения численности населения.

По словам эксперта, проблема уменьшения народонаселения имеет большое значение для национальной безопасности страны.

— Россия — самая большая страна по площади. Но по количеству людей мы находимся на 9-м месте. Если ситуация с деторождением не изменится, то к 2050 году мы будем занимать 18-е место. Чтобы этого не произошло, нужно повысить коэффициент рождаемости на 3,5 процента. То есть каждая вторая семья должна иметь по два ребенка, — рассказал Олег Аполихин.

Проблема уменьшения численности населения усугубилась пандемией. Рост смертности из-за коронавируса необходимо учитывать при планировании дальнейших действий. Сейчас важно собрать статистику по каждому региону, как изменилась численность за 2020 год. От этого будут зависеть решения и меры поддержки в будущем. Например, профилактика прерывания беременности, финансовая поддержка молодых семей.

Сейчас государство активно наращивает бюджет на процедуры искусственного оплодотворения. Но, по мнению Олега Аполихина, этого недостаточно.

— Это может помочь конкретной паре, которая не может иметь детей. Но нам нужно подойти к вопросу с другой стороны. Мы лечим уже существующие недуги, а нужно не допускать их развития. Создать программы профилактики, чтобы молодежь стала более здоровой и готовой к деторождению, — пояснил Олег Аполихин.

Он отметил, что новая причина сокращения численности населения кроется в поведении современных людей, нежелании заводить детей и брать ответственность. Жители страны не видят необходимости в этом. По мнению эксперта, с таким подходом можно бороться с помощью профилактических и психологических консультаций.

СПРАВКА

В проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года сказано, что численность населения на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет.

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