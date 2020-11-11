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«Страна рухнет»: депутат предупредил о роковых последствиях продления новогодних каникул
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

«Страна рухнет»: депутат предупредил о роковых последствиях продления новогодних каникул

Ростислав Зубков

Общество

Новогодние каникулы предложили продлить на две недели, до 24 января, с сохранением зарплаты. С такой идеей партия «Коммунисты России» обратилась в правительство, призывая власти принять новые меры на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В беседе с «Вечерней Москвой» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник объяснил, почему такого подарка россиянам не подарит ни один Дед Мороз.

По мнению депутата, коммунисты в этом вопросе превращаются в популистов, радеющих за все хорошее против всего плохого. Однако предлагаемые ими бонусы на дороге не валяются: чтобы их предоставить, нужны деньги.

— Вообще я считаю, что нужно работать, а не праздновать. Иначе страна рухнет. Эта инициатива — сплошной популизм, хоть многим людям и понравится отдыхать. Я же считаю, что праздников, которые предусмотрены текущим законодательством, достаточно, — заявил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что регионы борются с распространением ковида индивидуально, несмотря на координацию с федеральными властями. В субъектах каждый начальник сам решает, продлевать отпуск сотруднику или нет, но руководство всегда ориентировано на труд.

— Эти две недели — кто их людям оплатит? За чей счет такой пышный банкет? — задается вопросом собеседник «ВМ».

В заключение законодатель выразил мнение, что работать в настоящее время крайне важно, поскольку от этого зависит обеспеченность бюджета. Это в свою очередь определяет уровень зарплат медиков, учителей и других специалистов, услуги которых так нужны в условиях пандемии.

По данным на 11 ноября, в России за сутки выявлено почти 20 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. За все время распространения COVID-19 в стране было зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения и 31 593 летальных исхода. При этом 1 369 357 человек вылечились.

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