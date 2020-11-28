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Легковушка вылетела на тротуар с пешеходами в Челябинске
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Легковушка вылетела на тротуар с пешеходами в Челябинске

Вероника Кузьминова

Происшествия

Иномарка вылетела на тротуар с пешеходами после столкновения с другим автомобилем в Челябинске. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в региональном ГУ МВД.

Инцидент произошел на участке улиц Марченко и Первой Пятилетки.

— В результате столкновения между автомобилями Renault Logan и Toyota Land Cruiser первый автомобиль под управлением мужчины 1968 года рождения изменил траекторию движения, совершил наезд на ограждение и территорию, где находится тротуар, — цитирует челябинский главк РИА Новости.

В момент ДТП на тротуаре находились люди. По уточненным данным, пострадали шесть человек. Половина из них в момент аварии находились в машине. После осмотра медиков они отказались от госпитализации. По данным горздрава Челябинска, трое пострадавших пешеходов госпитализированы. Добавляется, что они находятся в стабильном состоянии.

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