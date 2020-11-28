Василиса Володина рассказала, что ждет знаки зодиака в декабре

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина на своей странице в соцсети Instagram опубликовала гороскоп на декабрь. Она рассказала, что ждет знаки зодиака в последнем месяце уходящего года.

Так, по словам астролога, единственная битва, которая предстоит Овнам в декабре, — с собственной самокритичностью. Все остальные станут лишь зрителями мощной внутренней борьбы.

Тельцам следует позволить себе плыть по течению перед важным карьерным стартом.

— Вы слишком активно гребли в последнее время, нужна передышка перед новым этапом, — пояснила Василиса Володина.

Она также порекомендовала Близнецам в декабре полагаться только на свои силы, так как помощь со стороны будет недоступна.

Раки ощутят прилив сил только к самым новогодним праздникам. До этого им придется искать дополнительные источники энергии: питание, отдых, задушевное общение с близкими, ритуалы по уходу за собой.

Также астролог предупредила Львов, которые могут последовать за духом приключений и жаждой трат.

— В этом запале Львы рискуют забыть все, чему учила их жизнь за последние месяцы, а заодно и спустить накопленное. Ну да, если играешь роль короля жизни, нужно достойно содержать свиту, — отметила Володина.

Девам Василиса Володина порекомендовала не взваливать все заботы по подготовке к празднику на себя. Дела можно делегировать, а самому отказаться от лишней нагрузки. Время лучше уделить близким.

Весам астролог посоветовала делать в декабре ставку на хорошо знакомое, проверенное, привычное во всем, а Скорпионам нужно лучше следить за кошельком в первой половине месяца.

Для Стрельцов пришло время двигаться вперед. Будущее будет сбивать с толку, а настоящее просветление наступит после 21 декабря.

В последний месяц года Козероги могут балансировать между манией величия и комплексом неполноценности. Им астролог посоветовала не терять бодрости, но и на многое не замахиваться.

Водолеям нужно продолжать работать в том же духе, только с большей уверенностью и трудолюбием. Именно в декабре они создают новую среду для всех.

Василиса Володина также рассказала, что в декабре неожиданности, связанные с работой, в значительной мере поменяют стратегию Рыб на долгое время.

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