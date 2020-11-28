Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Таролог назвала топ-5 неудачников декабря по знаку зодиака
Таролог Галина Янко / Фото: instagram.com/gadaniya_galinayanko

Таролог назвала топ-5 неудачников декабря по знаку зодиака

Василий Плиткин

Общество

Кого-то из знаков зодиака в последний месяц 2020 года ждет успех, но есть и те, для кого этот месяц будет не самым простым. Список из пяти главных неудачников декабря по знаку зодиака составила таролог Галина Янко.

Близнецы

Известно, что у этого знака есть сторона «ложного спокойствия»: у них, скорее, рассудительный и уравновешенный характер, но, как только красная линия пересечена, нет возможности вернуться назад. Попробуйте разозлить Близнецов, и вы спровоцируете самые неприятные последствия! Таким образом, этот знак часто недооценивают. Именно излишняя эмоциональность во всех аспектах привлечет к Близнецам много проблем.

К сожалению, они не смогут справиться с этими вспышками гнева и страсти и затем совершат множество грубых ошибок из-за своей импульсивной природы.

Рак

Этот сентиментальный знак зодиака постоянно находится в переживаниях. Но поскольку удача их не преследует, велика вероятность, что они еще долго не выберутся из этого порочного круга.

Неожиданное предательство также может потревожить тонкую душевную организацию Раков, что приведет к серии печальных событий.

Козерог

Козероги окажутся в тяжелом положении из-за денег. Слишком самоуверенных и чрезмерно уверенных в себе Козерогов охватит желание рисковать, вкладываться и тратить. Все виды зависимостей не чужды Козерогам, но особенное место занимают деньги. Тем не менее они могут продолжать упорствовать в своих неправильных решениях, что в конечном итоге приведет к краху. Все знают, что нельзя форсировать удачу или судьбу.

Водолей

Для Водолея невезение будет царить на стороне любви. Сложные романтические отношения — без интереса, без завтрашнего дня и без надежды... Этот знак так жаждет найти свою вторую половину и построить что-то прочное, что сбивается с пути и выбирает не тех партнеров. Даже если вы хорошо знаете, что эти люди созданы не для вас, вы бросаетесь в толпу сломя голову, пусть для этого и придется врезаться в стену… Будьте осторожны!

Рыбы

Этот знак часто кажется мягким и неуклюжим. И эта неловкость в ближайшие и последние месяцы только усиливается. Рыбы, к их большому разочарованию, совершают ряд грубых ошибок, принимают неправильные решения и в результате во многих случаях окажутся в беде. Удача не всегда будет на вашей стороне, поэтому следует к любому делу подходить с холодной головой.

Читайте также: Какие из знаков зодиака останутся без любви и денег под Новый год

астрологиязнак зодиакапрогноз по знакам зодиака
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте