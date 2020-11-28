Таролог назвала топ-5 неудачников декабря по знаку зодиака

Таролог Галина Янко / Фото: instagram.com/gadaniya_galinayanko

Кого-то из знаков зодиака в последний месяц 2020 года ждет успех, но есть и те, для кого этот месяц будет не самым простым. Список из пяти главных неудачников декабря по знаку зодиака составила таролог Галина Янко.

Близнецы

Известно, что у этого знака есть сторона «ложного спокойствия»: у них, скорее, рассудительный и уравновешенный характер, но, как только красная линия пересечена, нет возможности вернуться назад. Попробуйте разозлить Близнецов, и вы спровоцируете самые неприятные последствия! Таким образом, этот знак часто недооценивают. Именно излишняя эмоциональность во всех аспектах привлечет к Близнецам много проблем.

К сожалению, они не смогут справиться с этими вспышками гнева и страсти и затем совершат множество грубых ошибок из-за своей импульсивной природы.

Рак

Этот сентиментальный знак зодиака постоянно находится в переживаниях. Но поскольку удача их не преследует, велика вероятность, что они еще долго не выберутся из этого порочного круга.

Неожиданное предательство также может потревожить тонкую душевную организацию Раков, что приведет к серии печальных событий.

Козерог

Козероги окажутся в тяжелом положении из-за денег. Слишком самоуверенных и чрезмерно уверенных в себе Козерогов охватит желание рисковать, вкладываться и тратить. Все виды зависимостей не чужды Козерогам, но особенное место занимают деньги. Тем не менее они могут продолжать упорствовать в своих неправильных решениях, что в конечном итоге приведет к краху. Все знают, что нельзя форсировать удачу или судьбу.

Водолей

Для Водолея невезение будет царить на стороне любви. Сложные романтические отношения — без интереса, без завтрашнего дня и без надежды... Этот знак так жаждет найти свою вторую половину и построить что-то прочное, что сбивается с пути и выбирает не тех партнеров. Даже если вы хорошо знаете, что эти люди созданы не для вас, вы бросаетесь в толпу сломя голову, пусть для этого и придется врезаться в стену… Будьте осторожны!

Рыбы

Этот знак часто кажется мягким и неуклюжим. И эта неловкость в ближайшие и последние месяцы только усиливается. Рыбы, к их большому разочарованию, совершают ряд грубых ошибок, принимают неправильные решения и в результате во многих случаях окажутся в беде. Удача не всегда будет на вашей стороне, поэтому следует к любому делу подходить с холодной головой.

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