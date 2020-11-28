Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Методический центр Москвы разработал интерактивный урок, посвященный Блоку
Фото: depositphotos.com

Методический центр Москвы разработал интерактивный урок, посвященный Блоку

Виктория Родимкина

Город

Столичный методический центр разработал к 140-летию со дня рождения поэта Александра Блока интерактивный урок. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки Москвы в субботу, 28 ноября.

— К знаменательной дате специалисты Городского методического центра разработали интерактивный урок, посвященный жизни и творчеству великого поэта, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в материалах пособия содержатся редкие подробности из жизни яркого представителя символизма прошлого века. На страницах интерактивного урока можно найти произведения поэта и иллюстрации к ним.

Пособие было подготовлено в рамках проекта «Юбилейный урок». Городской методический центр готовит одностраничные сайты, посвященные памятным датам в области науки, искусства, спорта и литературы, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Музеи столицы подготовили программу виртуальных лекций

урокписатели и поэтыАлександр Блок
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте