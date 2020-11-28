Методический центр Москвы разработал интерактивный урок, посвященный Блоку

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Столичный методический центр разработал к 140-летию со дня рождения поэта Александра Блока интерактивный урок. Об этом сообщила пресс-служба Департамента образования и науки Москвы в субботу, 28 ноября.

— К знаменательной дате специалисты Городского методического центра разработали интерактивный урок, посвященный жизни и творчеству великого поэта, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в материалах пособия содержатся редкие подробности из жизни яркого представителя символизма прошлого века. На страницах интерактивного урока можно найти произведения поэта и иллюстрации к ним.

Пособие было подготовлено в рамках проекта «Юбилейный урок». Городской методический центр готовит одностраничные сайты, посвященные памятным датам в области науки, искусства, спорта и литературы, передает агентство городских новостей «Москва».

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