Музеи столицы подготовили программу виртуальных лекций

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Музеи Департамента культуры Москвы приготовили программу виртуальных лекций. Так, с 23 по 29 ноября на их официальных сайтах, YouTube-каналах и страницах в социальных сетях специалисты расскажут о роли авангардной школы в современной архитектуре, музыкальных предпочтениях Марины Цветаевой и Александра Блока, вкладе матери Николая Гоголя в творчество сына и о многом другом.

Онлайн-встреча в рамках программы «ВХУТЕМАС — 100. Школа авангарда» пройдет 24 ноября в 19:00. Зрители смогут увидеть архитекторов, руководителей архитектурных бюро и преподавателей профильных учебных заведений. Модератором дискуссии станет журналист и архитектурный обозреватель Мария Фадеева. Для того, чтобы принять участие в онлайн-мероприятии, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

На следующий день, 25 ноября, в 19:00 музей истории «Лефортово» приглашает горожан на виртуальную экскурсию по выставке «Нормандия — Неман». Экспозиция посвящена 78-летию со дня основания одноименной французской эскадрильи. Присоединиться к онлайн-экскурсии можно на странице музея в социальной сети.

Лекцию об истории Государственного Дарвиновского музея прочитает сотрудник Института археологии Российской академии наук доктор исторических наук Мария Добровольская. Мероприятие пройдет на платформе Zoom 26 ноября в 19:00.

Поклонников поэзии Серебряного века Дом-музей Марины Цветаевой приглашает 28 ноября в 19:00 на виртуальную лекцию-концерт «Искусство музыки священной…». Там расскажут о музыке, которая оказала влияние на творчество двух поэтов ― Марины Цветаевой и Александра Блока.

Также об эпохе Серебряного века жителям столицы расскажут в прямом эфире на YouTube-канале Мемориального музея А. Н. Скрябина. Онлайн-лекция «Скрябинский Петербург» состоится 25 ноября в 17:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

А 29 ноября, в Международный день матери, Дом Гоголя предлагает послушать онлайн-лекцию «Жизнь Марии Гоголь-Яновской», которая посвящена матери писателя Николая Гоголя. Онлайн-лекцию опубликуют в 14:00 на страницах музея в социальных сетях.

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