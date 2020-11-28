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Названы пять московских адресов, связанных с поэтом Александром Блоком
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Названы пять московских адресов, связанных с поэтом Александром Блоком

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Спиридоновка, 4Карта всех событий

В субботу, 28 ноября, исполняется 140 лет со дня рождения поэта Александра Блока. Москвичам рассказали о домах, которые напоминают о ярком представителе символизма прошлого века.

Поэт родился и долгое время жил в Санкт-Петербурге, однако часто посещал и Москву.

Так, в январе 1904 года Блок с женой Любовью Дмитриевной на две недели приехали в столицу. Пара остановилась в доме семьи Марконет по адресу улица Спиридоновка, дом № 6. Поэт с женой здесь часто принимали гостей.

Также напомнить об Александре Блоке может Московский художественный театр. Проходя мимо него, поэт мечтал поставить там свою пьесу.

Александр Блок часто посещал квартиру Андрея Белого по адресу улица Арбат, дом № 55. Там собирались представители символизма. Кружок под названием «Аргонавты» посещали студенты философского, исторического, физико-математического и других факультетов Московского университета. Среди участников были Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и другие известные поэты.

Недалеко от квартиры Белого находится еще один дом, частым гостем которого стал Александр Блок. Это доходный дом В. П. Панюшева по адресу улица Арбат, дом № 51.

Здесь жил литературовед Петр Коган с женой Надеждой, поэт с ними дружил. Они часто устраивали приемы, на которые звали прозаиков, поэтов, драматургов.

В 1921 году Блок выступил со своими стихами в Центральном доме журналиста в последний раз в жизни. Публике не понравились произведения, кто-то даже выкрикнул из зала, что как поэт Блок умер.

У поэта к тому времени уже были серьезные проблемы со здоровьем. 7 августа 1921 года Блок умер в своей петроградской квартире от воспаления сердечных клапанов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Методический центр Москвы разработал интерактивный урок, посвященный Блоку

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