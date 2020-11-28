Кардиолог дал советы, как держать себя в форме зимой

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Кардиолог Владимир Хорошев в интервью радио Sputnik рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить хорошую физическую форму в холодное время года.

По его словам, зимой необязательно проходить 10 тысяч шагов в день, норму можно сократить до 5–6 тысяч, так как во время прогулки по снегу калории сжигаются быстрее.

— Когда человек идет по снегу или по гололеду, то напряжение мышц увеличивается. В такой ситуации можно сократить количество шагов до 5–6 тысяч. По степени энергозатрат и мышечного напряжения это примерно сопоставимо с 10 тысячами шагов в обычном режиме по асфальту или по земле, — сказал кардиолог.

Он также дал советы тем, кто не может столько двигаться зимой. По словам Владимира Хорошева, чтобы ускорить кровообращение и дать нагрузку сосудам, можно делать упражнение сидя.

Так, нужно максимально сильно оттягивать стопы на себя и от себя, чтобы заставить работать мышечно-венозную помпу. Это упражнение можно делать сидя, лежа и находясь в общественном транспорте, добавил врач.

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