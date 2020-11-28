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Врач посоветовала пациентам с COVID-19 на домашнем лечении чаще лежать на животе
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Врач посоветовала пациентам с COVID-19 на домашнем лечении чаще лежать на животе

Виктория Родимкина

Здоровье

Пациентам с коронавирусной инфекцией на домашнем лечении следует пить много жидкости, а также чаще лежать на животе. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы № 2 Мария Мясникова в субботу, 28 ноября.

По ее словам, пациентам с подтвержденным COVID-19 нужно обязательно оставаться дома и принимать лекарства, назначенные врачом. Также при повышенной температуре необходимо добавить витаминизированное питье.

Кроме того, Мария Мясникова пояснила, что при лечении коронавируса нужно больше лежать на животе для того, чтобы повысить показатель оснащения легких кислородом.

— Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение — это лежа на животе, — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

Также пациентам для того, чтобы ускорить процесс выздоровления, необходима дыхательная гимнастика. Сначала она должна быть минимальной, а по мере улучшения самочувствия упражнения можно усложнять, добавила врач.

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