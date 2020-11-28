Сергей Собянин: Около тысячи километров дорог построили в столичном регионе за 10 лет

Фото: «Вечерняя Москва»

Около тысячи километров дорог построили в столичном регионе за 10 лет. Об этом в субботу, 28 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, транспортный вопрос является крайне важным для города. В частности, за 10 лет население Москвы и Московской области выросло на 1,5 миллиона человек. Вместе с этим растет и число автомобилей.

— По всем законам Москва должна была встать в глухую пробку. Но мы работаем на опережение. Населения стало больше примерно на 10 процентов, а объем дорожной сети увеличился на 17 процентов, — отметил глава города на личной странице «ВКонтакте».

Собянин добавил, что в столице создаются дороги, транспортные развязки, тоннели, эстакады и другие сооружения.

— Мы построили за это время около тысячи километров дорог, — подчеркнул мэр Москвы.

Как он заявил, крупнейшим проектом стало развитие четырех хорд (Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная и Южная рокада), связывающих периферийные районы города, минуя центр. Собянин также заверил, что власти предпринимают все усилия, чтобы улучшать дорожную ситуацию в столице и делать транспортную систему комфортнее.

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