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СМИ: Зарплата Квята входит в топ-10 среди всех гонщиков «Формулы-1»
Фото: instagram.com/danydk1

СМИ: Зарплата Квята входит в топ-10 среди всех гонщиков «Формулы-1»

Виктория Родимкина

Спорт

Зарплата пилота Даниила Квята входит в топ-10 среди всех гонщиков «Формулы-1». Об этом сообщает Чемпионат.com со ссылкой на источник в субботу, 28 ноября.

Ранее французское издание Business Book GP 2020 опубликовало неофициальный рейтинг зарплат гонщиков «Формулы-1». В нем уточняется, что Квят за этот год должен заработать 750 тысяч евро.

Однако, по словам источника издания, указанная сумма несравнима с действительной. Уточняется, что источник не раскрыл точные данные о зарплате российского спортсмена, однако добавил, что он явно входит в рейтинг топ-10 зарплат всех гонщиков «Формулы-1».

По данным Business Book GP 2020, список замыкают Эстебан Окон и Серхио Перес с зарплатами в 4 миллиона евро.

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зарплата«Формула-1»рейтинг
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