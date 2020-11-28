«Вторая молодость»: Алла Пугачева вышла в свет в кожаных штанах

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок своей жены Аллы Пугачевой и сына Гарри.

На снимке 71-летняя Примадонна позирует, обнимая семилетнего сына. Певица облачилась в стильное оверсайз пальто в мелкую клетку и кожаные штаны, на голове у нее стильная шляпка с вуалью.

— Алла и Гарри, — подписал фото Максим Галкина.

Подписчики юмориста прокомментировали снимок — «У Аллы Борисовны вторая молодость», «Очень красивый образ у Аллы», «Молодец Алла, хорошо выглядит, и вкус есть и стиль», «Шикарная Алла и прекрасный Гарри», «Какие милые, красивые, просто супер».

Напомним, по признанию самой певицы, Пугачева начала встречаться с Галкиным еще в 2001 году. При этом пара официально узаконила свои отношения только в декабре 2011 года. Супруги воспитывают двух детей — дочь Елизавету и сына Гарри, которые были рождены в 2013 году суррогатной матерью.

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