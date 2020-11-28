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Движение по Военно-Грузинской дороге разрешили в объезд тоннелей после снятия угрозы лавин
Фото: 15.mchs.gov.ru / Официальный сайт МЧС Северной Осетии

Движение по Военно-Грузинской дороге разрешили в объезд тоннелей после снятия угрозы лавин

Юлия Захарова

Транспорт

Движение на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), которая ведет из Грузии в РФ, разрешили по объездным дорогам после исчезновения лавинной угрозы. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

— По данным Национального агентства окружающей среды, на участке Гудаури-Коби уровень лавинной опасности незначительный. Соответственно, можно пользоваться дорогами в объезд всех пяти лавинозащитных тоннелей, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, движение должно осуществляться безостановочно. За ситуацией будут следить сотрудники правоохранительных органов, передает Интерфакс.

Напомним, что с вечера 18 ноября из-за интенсивного снегопада проезд на этом участке закрыли сначала для большегрузных машин, а позже (из-за опасности схода лавин) — и для всех других видов автотранспорта. Затем движение разрешили для легковых автомобилей.

Военно-Грузинская дорога пока остается единственным сухопутным маршрутом, который связывает с РФ Грузию и Армению.

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