Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ГИБДД усилила меры безопасности на дорогах в регионах России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

ГИБДД усилила меры безопасности на дорогах в регионах России

Ростислав Зубков

Общество

В Приморье и ряде других регионов России принимаются дополнительные меры безопасности на дорогах. Об этом пресс-служба ГИБДД РФ сообщила в пятницу, 27 ноября.

В ведомстве отметили, что повышенное внимание служб вызвано непогодой.

— Сотрудники Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме и были ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию, при необходимости помогали с вызовом технической службы или эвакуатора, оказывали содействие дорожным и коммунальным службам в очистке улично-дорожной сети от поваленных деревьев, организовывали проезд транспорта, — указано в релизе.

Помимо Приморского края, постовые и сотрудники экстренных и дорожных служб усиленно работают в Ставрополье, где из-за стихии была закрыта часть автотрасс.

За последние несколько дней дорожная обстановка ухудшилась в том числе в центральной части РФ, а также на юге и северо-западе страны, добавили в ГИБДД.

Напомним, на прошлой неделе в Приморье прошел снежный циклон и ледяные дожди. Местные власти ввели режим ЧС, множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

Читайте также: Курировавшую остров Русский чиновницу отстранили за бездействие во время ЧС

ГИБДДрегионы Россиибезопасность
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте