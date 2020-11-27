ГИБДД усилила меры безопасности на дорогах в регионах России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Приморье и ряде других регионов России принимаются дополнительные меры безопасности на дорогах. Об этом пресс-служба ГИБДД РФ сообщила в пятницу, 27 ноября.

В ведомстве отметили, что повышенное внимание служб вызвано непогодой.

— Сотрудники Госавтоинспекции несли службу в усиленном режиме и были ориентированы на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию, при необходимости помогали с вызовом технической службы или эвакуатора, оказывали содействие дорожным и коммунальным службам в очистке улично-дорожной сети от поваленных деревьев, организовывали проезд транспорта, — указано в релизе.

Помимо Приморского края, постовые и сотрудники экстренных и дорожных служб усиленно работают в Ставрополье, где из-за стихии была закрыта часть автотрасс.

За последние несколько дней дорожная обстановка ухудшилась в том числе в центральной части РФ, а также на юге и северо-западе страны, добавили в ГИБДД.

Напомним, на прошлой неделе в Приморье прошел снежный циклон и ледяные дожди. Местные власти ввели режим ЧС, множество жителей региона остались без света, тепла и воды.

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