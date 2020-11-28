Российский Су-27 поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США

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Российский самолет Су-27 поднимался в воздух, чтобы перехватить самолет-разведчик Военно-воздушных сил США над Черным морем. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Там уточнили, что российские средства контроля воздушного пространства выявили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, которая приближалась к государственной границе.

— Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — отметили в центре управления обороной.

В результате объект был идентифицирован как американский самолет-разведчик. Когда он развернулся от границ РФ, российский истребитель вернулся на базу. Правила использования воздушного пространства нарушены не были, передает РИА Новости.

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