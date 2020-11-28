Столичные спасатели рассказали детям о правилах пожарной безопасности

Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Семьи сообщества «Чертаново Мама» посетили управление МЧС РФ по Южному административному округу столицы в честь 30-летия ведомства. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МЧС.

В рамках мероприятия пожарные объяснили детям и родителям правила безопасности.

— Дома лучше иметь огнетушитель, так как мелкий пожар может случиться в каждой квартире. Ведь могут замкнуть розетки. А имея огнетушитель, пожар можно затушить на начальном этапе, — отметил инженер отдела надзорной деятельности Ринат Харисов.

Также в МЧС рассказали, что нужно делать детям, если пожар произошел в отсутствие взрослых. Для этого они использовали тренажер виртуальной реальности и предложили предпринять меры по спасению из огня.

Кроме того, маленьким гостям показали настоящую пожарную машину, разрешили побывать за рулем и развернуть боевой рукав.

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