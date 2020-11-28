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Парку развлечений «Остров мечты» грозит штраф за нарушение мер по коронавирусу
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Парку развлечений «Остров мечты» грозит штраф за нарушение мер по коронавирусу

Юлия Захарова

Общество
Россия, Москва, проспект Андропова, 1Карта всех событий

Столичному парку развлечений «Остров мечты» грозит штраф или приостановление деятельности из-за нарушения мер по коронавирусу. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

— 28 ноября Роспотребнадзором было проведено обследование парка развлечений «Остров Мечты». По результатам обследования был выявлен ряд нарушений юридическим лицом, эксплуатирующим данный развлекательный центр, — рассказал эксперт ведомства Даниил Кобразов.

Он пояснил, что некоторые посетители приходили в парк без средств индивидуальной защиты. На территории объекта отсутствовали аппараты по обеззараживанию воздуха, нарушения также зафиксировали в дезинфекционной деятельности.

В результате парку могут выписать штраф в размере до 500 тысяч рублей, также он может закрыться на период до 90 суток. В настоящее время работа осуществляется штатно, передает агентство городских новостей «Москва».

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Роспотребнадзорпарк «Остров Мечты»санитарная проверка
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