Парку развлечений «Остров мечты» грозит штраф за нарушение мер по коронавирусу

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

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Столичному парку развлечений «Остров мечты» грозит штраф или приостановление деятельности из-за нарушения мер по коронавирусу. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

— 28 ноября Роспотребнадзором было проведено обследование парка развлечений «Остров Мечты». По результатам обследования был выявлен ряд нарушений юридическим лицом, эксплуатирующим данный развлекательный центр, — рассказал эксперт ведомства Даниил Кобразов.

Он пояснил, что некоторые посетители приходили в парк без средств индивидуальной защиты. На территории объекта отсутствовали аппараты по обеззараживанию воздуха, нарушения также зафиксировали в дезинфекционной деятельности.

В результате парку могут выписать штраф в размере до 500 тысяч рублей, также он может закрыться на период до 90 суток. В настоящее время работа осуществляется штатно, передает агентство городских новостей «Москва».

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