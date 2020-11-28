Магазин электроники в столице опечатали из-за зараженных COVID-19 сотрудников

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект, 28 Карта всех событий

Магазин электроники на юго-востоке столицы опечатали из-за выявленных случаев коронавируса у сотрудников и нарушения санитарных мер. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Объект расположен по адресу Рязанский проспект, дом № 28, строение 1.

— По факту регистрации группового очага новой коронавирусной инфекции COVID-19 в магазине «М.Видео» специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе 27 ноября проведено эпидемиологическое расследование, — отметили в надзорном ведомстве.

В частности, в магазине не соблюдалась социальная дистанция, в залах и других помещениях не было специальной разметки. Воздух не обеззараживался, владельцы не установили достаточное количество бактерицидных облучателей. Администрация не контролировала соблюдение посетителями масочно-перчаточного режима и не измеряла им температуру при входе.

Эти и другие нарушения привели к заражению сотрудников и созданию угрозы распространения COVID-19. В отношении владельца были составлены административные протоколы. Инфицированным работникам магазина предписали соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Эксперты намерены продолжать контроль за очагом инфекции, говорится на сайте Роспотребнадзора.

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