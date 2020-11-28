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Более миллиона россиян получили штрафы за нарушения мер по COVID-19
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Более миллиона россиян получили штрафы за нарушения мер по COVID-19

Вероника Кузьминова

Общество

Общее число людей, которых полиция оштрафовала за нарушение ограничительных мер на фоне коронавируса, достигло 1,1 миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России в субботу, 28 ноября.

Общая сумма штрафов, которые получили россияне, равна 1,7 миллиарда рублей. Больше всего россиян — 976,9 тысяч — были привлечены к ответственности за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. В этом случае наказание предусматривает статья 20.6.1 КоАП РФ — штраф от одной тысячи рублей.

На втором месте находятся нарушители статьи 3.18.1 КоАП Москвы, по которой правоохранители составили 109 тысяч протоколов. Еще одна статья, по которой россияне привлекались в пандемию — нарушение законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По ней составили чуть больше 20 тысяч протоколов. Минимальный штраф по данной статье составляет 15 тысяч рублей, передает ТАСС.

Напомним, с апреля текущего года российские регионы самостоятельно устанавливают ограничительные меры из-за коронавируса. В частности, полицейские задерживали нарушителей режима самоизоляции. На сегодняшний день протоколы в основном составляются в отношении нарушителей перчаточно-масочного режима.

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