Кальянной на Арбате грозит закрытие из-за нарушения мер против коронавируса

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Кальянную на улице Арбат в столице могут оштрафовать или временно закрыть из-за выявленных нарушений мер эпидемиологической безопасности. Об этом заявил ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Владимир Ядыкин.

По его словам, сотрудники ведомства проверили заведение.

— В нарушение указа мэра Москвы в кальянной предоставляется услуга курения кальяна. Также сотрудниками не были представлены документы, подтверждающие проведение дезинфекции поверхностей, а именно полов, — цитирует Ядыкина агентство городских новостей «Москва».

Также владельцы заведения не смогли показать сотрудникам Роспотребнадзора результаты тестов на коронавирус своих подчиненных. Теперь хозяевам кальянной грозит административное наказание: штраф до 150 тысяч рублей или временное закрытие до 90 суток.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Кальянную на Ярославском шоссе опечатали из-за нарушения ограничительных мер