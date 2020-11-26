Кальянную на Ярославском шоссе опечатали из-за нарушения ограничительных мер

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ярославское шоссе, 28 Карта всех событий

Кальянную на Ярославском шоссе опечатали из-за нарушения запрета на работу в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора в четверг, 26 ноября.

Уточняется, что заведение находится по адресу Ярославское шоссе, дом № 28. В ведомстве отметили, что в кальянной не выполнялись требования, направленные на предупреждение распространения коронавируса.

В частности, посетители и сотрудники не соблюдали социальную дистанцию, в помещениях не проводилась профилактическая дезинфекция.

— В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, предприятие опечатано, — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили, что дело направили в Бабушкинский суд для принятия решения о приостановлении работы кальянной на срок до 90 суток.

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