Работавшую вопреки указу мэра Москвы кальянную опечатали

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Кальянную на северо-востоке столицы, работавшую вопреки действующему указу мэра Москвы Сергея Собянина, опечатали. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Объект расположен в доме № 29 по Широкой улице.

— Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Москве проведен осмотр кальянной с целью контроля выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий. В ходе проведения осмотра установлено, что функционирование кальянной осуществляется в нарушение указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года, — отметили специалисты.

Также в результате проверки выяснилось, что сотрудники не проводили санитарные мероприятия в целях предупреждения распространения коронавируса. Так, в помещении не было оборудования для обеззараживания воздуха, а сотрудники и посетители не соблюдали социальную дистанцию. Средств для дезинфекции помещений обнаружено не было.

В связи с этим работа кальянной была временно приостановлена. Материалы дела передали в Бабушкинский районный суд столицы, говорится на сайте Роспотребнадзора.

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