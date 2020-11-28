СМИ: В Санкт-Петербурге пациентка с COVID-19 родила сына на ИВЛ и скончалась

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Зараженная коронавирусом жительница Санкт-Петербурга, которую поместили на искусственную вентиляцию легких, родила сына и скончалась. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник.

Отмечается, что врачи спасли младенца. Его вес при появлении на свет составил всего два килограмма, а рост — 49 сантиметров.

Мальчику дали имя Кирей. Поскольку у него не осталось близких родных (родители женщины также скончались из-за COVID-19, а биологический отец не принимал участия в судьбе ребенка), его усыновят дальние родственники. Они уже связались с органами опеки.

Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина добавила, что мужчина, называющий себя отцом Кирея, намерен доказывать отцовство.

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