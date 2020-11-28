Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Церемония открытия катка на Красной площади состоялась в Москве
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Церемония открытия катка на Красной площади состоялась в Москве

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Красная площадьКарта всех событий

Каток на Красной площади открыли в Москве. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает РИА Новости.

— Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы, заиграл, засверкал на этом прекрасном льду. И сегодня мы рады здесь вас встречать, — отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка на торжественной церемонии.

Уточняется, что на мероприятии выступили участники ледового шоу Навки и Петра Чернышова: Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Спортсмены представили фрагмент из мюзикла «Руслан и Людмила», а фигуристка Алина Загитова показала отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Позднее Татьяна Навка провела мастер-класс по катанию вместе с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным.

Уточняется, что каток проработает до 1 марта, он будет принимать посетителей каждый день с 10:00 до 23:00.

Читайте также: Московские катки с искусственным льдом будут работать по новым правилам

ГУМискусственный катокКрасная площадь
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте