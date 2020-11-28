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Московское «Динамо» разгромно уступило «Ростову» в матче 16-го тура РПЛ
Фото: twitter.com / ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» разгромно уступило «Ростову» в матче 16-го тура РПЛ

Юлия Захарова

Спорт

Столичный клуб «Динамо» разгромно уступил «Ростову» в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:4.

Матч состоялся в Ростове-на-Дону. Хет-триком в составе хозяев отличился нападающий Дмитрий Полоз (35-я, 71-я и 74-я минуты), еще один мяч на счету Хорена Байрамяна (85-я минута). Единственный гол в составе бело-голубых на счету хорватского полузащитника Николы Моро.

По итогам 16 туров «Ростов» занимает третье место турнирной таблицы РПЛ, заработав 29 очков. «Динамо» же располагается на пятой строчке рейтинга с результатом в 27 очков.

В другом матче тура московский «Локомотив» сыграл вничью на выезде с «Ахматом».

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