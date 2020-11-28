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Росавиация оценила готовность к полетам после введения нового воздушного пространства над Москвой
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Росавиация оценила готовность к полетам после введения нового воздушного пространства над Москвой

Юлия Захарова

Транспорт

Авиакомпании РФ сообщили Росавиации, что готовы выполнять полеты после введения нового воздушного пространства над Москвой с 3 декабря. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Росавиация совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» планомерно проводит работу по внедрению с 3 декабря 2020 года новой структуры воздушного пространства в Московской и смежных с ней зон Единой системы организации воздушного движения РФ, — отметили в Росавиации.

В результате совещания, посвященного переходу на новую структуру, ряд авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Ред Вингс», «Россия», «Сибирь», «Уральские авиалинии» и другие, отметили, что готовы осуществлять полеты на аэродромы, по которым изменения для навигационных баз данных внесут и после 3 декабря.

Также Росавиация передала сведения о необходимости запроса на процедуру векторения у тех аэродромов, в чьих базах данных не будет аэронавигационной информации. Авиакомпании призвали дополнительно подготовить экипажи к изучению требований Федеральных авиационных правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Росавиация утвердила маршруты по программе субсидирования на 2021 год

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