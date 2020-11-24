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Росавиация утвердила маршруты по программе субсидирования на 2021 год
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Росавиация утвердила маршруты по программе субсидирования на 2021 год

Ростислав Зубков

Транспорт

Росавиация утвердила список маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок. Об этом пресс-служба агентства сообщила во вторник, 24 ноября.

По данным ведомства, число субсидируемых маршрутов в следующем году достигнет 266. При этом перевозки в течение всего года планирует выполнять 21 авиакомпания.

В целях реализации этой программы из бюджета РФ выделили 7,717 миллиарда рублей. Примерно 70 процентов от этой суммы пойдет на маршруты, которые заявлены к выполнению на лайнере Sukhoi Superjet.

Ожидается, что в 2021 году по специальному тарифу будут перевезены 3,7 миллиона пассажиров.

Как уточняют в Росавиации, всего на рассмотрение комиссии поступило 26 заявок от перевозчиков.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

16 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой.

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