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Рогозин назвал дату запуска ракеты-носителя «Союз-СТ»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рогозин назвал дату запуска ракеты-носителя «Союз-СТ»

Юлия Захарова

Общество

Ракету-носитель «Союз-СТ» запустят с космодрома Куру во Французской Гвиане 30 ноября. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в личном аккаунте в Twitter.

— В ГКЦ (Гвианском космическом центре — прим. «ВМ») принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты космического назначения — прим. «ВМ») 30 ноября 2020 года в 04:33 по московскому времени, — отметил он.

Также Рогозин опроверг другие сведения о переносе даты запуска, заявляя, что это возможно только по причине неблагоприятных погодных условий.

Ранее ожидалось, что запуск состоится 29 ноября.

Ракета «Союз-СТ» должна запустить аппарат Falcon Eye-2, чтобы осуществлять оптико-электронное наблюдение за Землей.

Читайте также: Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил выход на орбиту Луны

Дмитрий Рогозинракетакосмос
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