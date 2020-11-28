Рогозин назвал дату запуска ракеты-носителя «Союз-СТ»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ракету-носитель «Союз-СТ» запустят с космодрома Куру во Французской Гвиане 30 ноября. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в личном аккаунте в Twitter.

— В ГКЦ (Гвианском космическом центре — прим. «ВМ») принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты космического назначения — прим. «ВМ») 30 ноября 2020 года в 04:33 по московскому времени, — отметил он.

В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 4.33 мск. https://t.co/AuTWTPEHzM — РОГОЗИН (@Rogozin) November 28, 2020

Также Рогозин опроверг другие сведения о переносе даты запуска, заявляя, что это возможно только по причине неблагоприятных погодных условий.

Ранее ожидалось, что запуск состоится 29 ноября.

Ракета «Союз-СТ» должна запустить аппарат Falcon Eye-2, чтобы осуществлять оптико-электронное наблюдение за Землей.

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