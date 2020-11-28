Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил выход на орбиту Луны

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешный выход на орбиту Луны. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в Китайском национальном космическом управлении.

В настоящее время объект готовится к посадке.

Как уточняется, беспилотник, находясь в 400 километрах от поверхности Луны, в 20:58 по пекинскому времени (15:58 по московскому) затормозил и выключил двигатели. Следующей его задачей стало совершить мягкую посадку.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» вывела на орбиту аппарат «Чанъэ-5» во вторник, 24 ноября. Он должен доставить на Землю образцы грунта с Луны. Также он соберет около двух килограммов горной породы, которую намерены изучить китайские ученые, передает ТАСС.

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