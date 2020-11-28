Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил выход на орбиту Луны
Фото: https://pixabay.com

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил выход на орбиту Луны

Юлия Захарова

В мире

Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» совершил успешный выход на орбиту Луны. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в Китайском национальном космическом управлении.

В настоящее время объект готовится к посадке.

Как уточняется, беспилотник, находясь в 400 километрах от поверхности Луны, в 20:58 по пекинскому времени (15:58 по московскому) затормозил и выключил двигатели. Следующей его задачей стало совершить мягкую посадку.

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» вывела на орбиту аппарат «Чанъэ-5» во вторник, 24 ноября. Он должен доставить на Землю образцы грунта с Луны. Также он соберет около двух килограммов горной породы, которую намерены изучить китайские ученые, передает ТАСС.

Читайте также: Многочисленные элементы МКС могут начать выходить из строя после 2025 года

КосмосКНРЛуна
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Все мнения
О проекте