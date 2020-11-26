Многочисленные элементы МКС могут начать выходить из строя после 2025 года

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Многие элементы Международной космической станции (МКС) могут начать выходить из строя уже после 2025 года. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС, первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев в ходе заседания Совета РАН по космосу.

По его словам, в настоящее время на МКС уже существуют элементы, которые серьезно повреждены. Многие из них нужно поменять, сообщает портал «Научная Россия».

Он добавил, что расходы на дальнейшее финансирование станции, по оценкам РКК «Энергия», составят 10–15 миллиардов рублей. В корпорации считают, что эта сумма слишком большая. В связи с этим нужно сконцентрироваться на реализации национальных орбитальных станций.

Ранее стало известно, что на российском модуле МКС не удалось устранить утечку воздуха. Во вторник, 17 ноября, экипаж МКС установил заплатку на трещину в российском модуле «Звезда», однако это не позволило прекратить утечку воздуха. В ночь на четверг люк был снова открыт. Один из космонавтов рассказал специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в «протекающем» отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в данный момент на Международной космической станции находятся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они пробудут в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

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