Жительницу Подмосковья задержали с крупной партией наркотиков

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Россия, Москва, Большой Купавенский проезд Карта всех событий

Правоохранители задержали в столице девушку с крупной партией наркотиков. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в Большом Купавенском проезде.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 24-летнюю жительницу Подмосковья. При личном досмотре у задержанной обнаружены и изъяты 108 свертков с неизвестным веществом, — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что в свертках находилось около 200 граммов метилэфедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело о приготовлении к преступлению и незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, передает агентство городских новостей «Москва».

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