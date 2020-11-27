Полицейские в столице изъяли у молодого человека около 100 граммов наркотиков

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Россия, Москва, улица Симоновский Вал Карта всех событий

Молодого человека задержали в столице по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом в пятницу, 27 ноября, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Симоновский вал. Правоохранители задержали 20-летнего юношу и изъяли у него 42 свертка с неустановленным веществом. Позже выяснилось, что это был героин, его масса составила порядка 100 граммов. Парень хотел распространить наркотики путем создания закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются, говорится на официальном сайте МВД.

Напомним, в начале недели в Москве также был задержан приезжий мужчина, который подозревался в хранении наркотиков. У него нашли и изъяли 30 свертков с метилэфедроном общей массой примерно в 100 граммов.

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