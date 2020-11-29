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В Росгвардии восстановили боевые знамена внутренней стражи
Фото: rosgvard.ru

В Росгвардии восстановили боевые знамена внутренней стражи

Юлия Захарова

Общество

Знамена Отдельного корпуса внутренней стражи, 1-го Архангелогородского внутреннего гарнизонного батальона и Свеаборгского крепостного пехотного полка восстановили в честь дня рождения основателя и первого командующего отдельным корпусом внутренней стражи генерала Евграфа Федотовича Комаровского. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Работами занимались специалисты Центрального музея войск Росгвардии. Точные копии реликвий воссоздали благодаря исследованию федеральных архивов РФ. Знамена относятся к периоду Ерымской войны 1853–1856 годов.

— В 1854 году за службу по обеспечению безопасности Балтийского побережья от вражеских десантов трем внутренним гарнизонным батальонам даровано право иметь знамя. Знамя 1-го Архангелогородского батальона было вручено императором Павлом I еще в 1800 г. Оно находилось в строю Российской императорской армии более ста лет, — отметили в ведомстве.

Свеаборгский крепостной пехотный полк был основан в 1700 году при Петре Первом. Его знамя имело орденскую ленту и скобу с надписью«1700. Батальон пехотного Николая фон Вердена полка. 1833. За отличие в войне против французов в 1812, 1813 и 1814 годах. 1838. Финляндского линейного № 5-го батальона».

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