Команда мечты: чемпионы в погонах празднуют 65-летие «Динамо»

чемпион Европы Никита Нагорный / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

21 ноября исполнилось 65 лет спортивному обществу «Динамо», в котором активно занимаются и выступают представители правоохранительных органов. Большинство спортсменов, добившихся успеха, служат во внутренних войсках Росгвардии.

В спортивном комплексе на Ленинградском проспекте тренируется и серебряный призер Олимпиады 2016 года, чемпион Европы Никита Нагорный. Вначале гимнаст отрабатывает опорный прыжок.

— Хорошо сделано, — хвалит после четкого приземления спортсмена заслуженный тренер России Анатолий Забелин.

В течение полутора часов спортсмен выкладывается на все сто.

— Конечно, обидно было, что в этом году перенесли Олимпиаду, у меня были большие планы, — улыбается после тренировки спортсмен.

Однако без побед у чемпиона не обошлось и в этом году — недавно Никита узнал, что стал лауреатом Национальной спортивной премии России «Спортсмен года».

Гимнаст рассказывает, что попал в спортобщество «Динамо» случайно, но не жалеет об этом — именно с помощью него он добился своих успехов, так как здесь работают профессионалы высокого уровня.

— Во все времена основным костяком спортивной команды войск правопорядка были спортсмены из Центрального военного округа, — отметил председатель спортивного комитета Росгвардии полковник Владимир Малофеев.

Эту команду представляли младшие лейтенанты Лев Яшин, Борис Кузнецов и Владимир Рыжкин, завоевавшие золото на Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году. За «Динамо» выступали и два представителя Международного олимпийского комитета — четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. И всегда динамовцев отличала крепкая дружба.

— Отношения, сложившись однажды, остаются навсегда, — отмечает полковник Александр Попов. — Здесь очень дружелюбный коллектив. Я всегда уверен в этих людях, в этой команде.

В разные периоды в «Динамо» проходили службу более 50 заслуженных тренеров СССР и России.

— С момента образования Московской организации общества «Динамо» ее тренерским ядром являлась спортивная команда Центрального округа Росгвардии, которая всегда была одним из ведущих спортивных коллективов войск правопорядка, — отметил командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев. — Такой команда остается и сегодня.

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