Сборную России по биатлону допустили на первый этап Кубка мира

Фото: YouTube.com / «Тюменская арена»

Сборная России по биатлону сможет принять участие на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Отмечается, что в первых гонках нового сезона, которые состоятся 28 и 29 ноября, не смогут выступить Антон Бабиков и Евгений Гараничев. Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. Он будет изолирован до 1 декабря включительно. Также заразились врачи сборной Роман Лейфер, Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин.

Тест Гараничева на коронавирус оказался отрицательным, но он делил один номер с Бабиковым. В связи с этим он отстранен от гонок до 5 декабря.

Напомним, что на чемпионате мира 2020 года, который прошел в феврале в Италии, в номерах Александра Логинова и Евгения Гараничева проходили обыски. По словам Гараничева, в тот момент допинг-офицеры использовали «притянутый за уши» повод, чтобы взять пробы.

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