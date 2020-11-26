Биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом

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Российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Там отметили, что также COVID-19 заразились врачи сборной Роман Лейфер, Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин, передает РИА Новости.

В среду, 25 ноября, состоялось заседание медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), для которого Россия предоставила всю информацию — медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов.

— По состоянию на утро четверга в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах. В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19, — говорится в сообщении СБР.

Ранее сообщалось, что глава Министерства транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом.

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