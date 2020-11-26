Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Биатлонист Антон Бабиков заразился коронавирусом

Юлия Ямпольская

Спорт

Российский биатлонист Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Там отметили, что также COVID-19 заразились врачи сборной Роман Лейфер, Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин, передает РИА Новости.

В среду, 25 ноября, состоялось заседание медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), для которого Россия предоставила всю информацию — медицинские документы, включая результаты предыдущих тестов.

— По состоянию на утро четверга в соответствии с антиковидным протоколом вся команда изолирована в отеле и не покидает своих номеров. Питание доставляется каждому индивидуально в пищевых контейнерах. В графике команды также значатся плановые тесты на COVID-19, — говорится в сообщении СБР.

Ранее сообщалось, что глава Министерства транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Планов не строю»: перенесший COVID-19 Бедрос Киркоров рассказал о самочувствии

биатлонболезнькоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте