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Глава Минтранса Виталий Савельев заразился коронавирусом
Виталий Савельев / Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Минтранса Виталий Савельев заразился коронавирусом

Евгения Звощик

Общество

Новый министр транспорта РФ Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что тест на COVID-19, сданный Савельевым, показал положительный результат. В связи с этим согласно требованиям Роспотребнадзора, глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию.

Уточняется, что обязанности Савельева будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

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