Глава Минтранса Виталий Савельев заразился коронавирусом
Новый министр транспорта РФ Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства в воскресенье, 15 ноября.
Отмечается, что тест на COVID-19, сданный Савельевым, показал положительный результат. В связи с этим согласно требованиям Роспотребнадзора, глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию.
Уточняется, что обязанности Савельева будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
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