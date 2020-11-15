Глава Минтранса Виталий Савельев заразился коронавирусом

Виталий Савельев / Фото: Пресс-служба Госдумы

Новый министр транспорта РФ Виталий Савельев заразился коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что тест на COVID-19, сданный Савельевым, показал положительный результат. В связи с этим согласно требованиям Роспотребнадзора, глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию.

Уточняется, что обязанности Савельева будет временно исполнять первый заместитель министра транспорта — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

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