Эксперт объяснил, почему возрастает риск заражения COVID-19 зимой

Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев объяснил, почему возрастает риск заражения COVID-19 зимой. Он поделился информацией в беседе с Nation News.

— Зимой организм получает меньше солнца, а ультрафиолет убивает вирусы. Но самая главная причина заключается в том, что при холодном и влажном воздухе иммунитет слизистой верхних дыхательных путей работает менее эффективно. Это нормальное явление для любого теплокровного животного, к которому относится и человек, — считает Щепеляев.

Эксперт также уточнил, что из-за того, что в холодное время года люди меньше проветривают помещения, концентрация вирусов повышается.

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