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«Планов не строю»: перенесший COVID-19 Бедрос Киркоров рассказал о самочувствии
Фото: Ирина Сарыкина, «Вечерняя Москва»

«Планов не строю»: перенесший COVID-19 Бедрос Киркоров рассказал о самочувствии

Юлия Ямпольская

Звезды

Отец «поп-короля» российской эстрады Бедрос Киркоров впервые появился на публике после того, как перенес коронавирус. Отмечается, что 88-летний певец пришел на похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна, опираясь на две трости. Самостоятельно идти артисту было трудно.

Исполнитель признался, что благодаря сыну смог оправиться после болезни.

— Слава богу, от коронавируса вылечился, все позади. Даст бог, буду жить, — цитирует Бедроса Киркорова «Собеседник.ru».

Отмечается, что Филипп Киркоров нашел отцу лучших специалистов и настаивал, чтобы тот больше отдыхал после реанимации.

— В моем возрасте уже ничего загадывать нельзя: всякое может произойти. Поэтому теперь я даже планов не строю, — заключил артист.

Ранее «поп-король» сообщал, что отец переносит болезнь бессимптомно. Король эстрады находился на отдыхе, когда родитель заболел, но, узнав о его здоровье, немедленно выехал в Москву.

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отецФилипп Киркоровкоронавирус
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