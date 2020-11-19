«Думаете, это смешно?»: Пригожина раскритиковали за шутку о коронавирусе 

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Продюсер Иосиф Пригожин решил пошутить над ситуацией с коронавирусом. Муж Валерии опубликовал в Instagram-аккаунте стих о COVID-19, но подписчики не оценили юмора звезды.

В опубликованном Пригожиным четверостишии рассказывается, как мальчик после несоблюдения масочного режима заболел коронавирусом. Как итог болезни героя стиха — полученные антитела и квартира, которая раньше принадлежала бабушке.

Подписчики продюсера раскритиковали его за черный юмор. Многие отметили, что такие слова о ситуации с коронавирусом и смертностью от инфекции недопустимы.

— У него с головой реально проблемы, в Дубае перегрелся, — написал один из фанатов.

— Когда-нибудь это коснется вас и ваших близких. Посмотрим, будет ли вам так же весело, — заявил другой подписчик.

— Не смешно вообще! Особенно тем людям, у которых умерли родные, — оставил комментарий один из пользователей.

— Думаете, это смешно? — спросили подписчики Пригожина.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Просто зажрались»: Шаляпин ответил бедствующим артистам