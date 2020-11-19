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«Думаете, это смешно?»: Пригожина раскритиковали за шутку о коронавирусе 
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Думаете, это смешно?»: Пригожина раскритиковали за шутку о коронавирусе 

Вероника Кузьминова

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин решил пошутить над ситуацией с коронавирусом. Муж Валерии опубликовал в Instagram-аккаунте стих о COVID-19, но подписчики не оценили юмора звезды.

В опубликованном Пригожиным четверостишии рассказывается, как мальчик после несоблюдения масочного режима заболел коронавирусом. Как итог болезни героя стиха — полученные антитела и квартира, которая раньше принадлежала бабушке.

Подписчики продюсера раскритиковали его за черный юмор. Многие отметили, что такие слова о ситуации с коронавирусом и смертностью от инфекции недопустимы.

— У него с головой реально проблемы, в Дубае перегрелся, — написал один из фанатов.

— Когда-нибудь это коснется вас и ваших близких. Посмотрим, будет ли вам так же весело, — заявил другой подписчик.

— Не смешно вообще! Особенно тем людям, у которых умерли родные, — оставил комментарий один из пользователей.

— Думаете, это смешно? — спросили подписчики Пригожина.

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