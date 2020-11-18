«Просто зажрались»: Шаляпин ответил бедствующим артистам

Фото: instagram.com/shalyapin_official

Высокооплачиваемым артистам, которые жалуются на нехватку денег в период пандемии, должно быть стыдно. Так прокомментировал певец Прохор Шаляпин заявления его коллеги Валерия Меладзе и продюсера Иосифа Пригожина о бедственном положении звезд.

Как сказал Шаляпин в разговоре с «Вечерней Москвой», мэтры отечественного шоу-бизнеса «просто зажрались».

— Сейчас и без того людям очень тяжело, — отметил исполнитель. — И слова Меладзе о том, что артисты страдают от безденежья, — это сверх лицемерия. Кто-кто, а представители шоу-бизнеса уж точно имеют деньги. Наши артисты «первого эшелона», в том числе и Меладзе, зажрались.

Шоу-бизнес не имеет никакого отношения к настоящему искусству, уверен Шаляпин. Он уточнил, кто, по его словам, действительно нуждается в финансовой поддержке:

— Театралы, сотрудники музыкальных учреждений, цирковые артисты — все они в бедственном положении. Вот кому на самом деле плохо. А не певцам с миллионными гонорарами. А Меладзе просто зажрался, иначе я никак не могу объяснить его слова.

Пандемия COVID-19, как сообщалось ранее, сказалась на заработках многих исполнителей и деятелей искусства. В их число попали Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин, призвавшие не участвовать своих коллег в съемках новогодних шоу.

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