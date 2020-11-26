«Был в депрессии»: бывший врач Марадоны рассказал о его состоянии незадолго до смерти

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Футболисту Диего Марадоне не оказали должной помощи при лечении. Такое мнение выразил бывший врач спортсмена Альфред Кахе в эфире программы Telefé Noticias.

— Мне не казалась логичной его выписка. Диего должен был оставаться в больнице с другой инфраструктурой, — отметил медик.

Он добавил, что возле Марадоны всегда должен был находиться врач, поскольку обследование сердечно-сосудистой системы не было проведено полностью. В целом, как заявил Кахе, лечение спортсмена велось не так, как положено.

Медик также сообщил, что эмоциональное состояние футболиста оставляло желать лучшего. Он был очень подавлен, находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все.

— Ему было очень грустно. Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии. Выражение «сделал все в своей жизни» мне не понравилось, — заключил Кахе.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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