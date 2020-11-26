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Беспорядки начались на церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе
Фото: YouTube.com / News of Stars

Беспорядки начались на церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе

Кирилл Николаев

Спорт

Столкновения между полицией и жителями начались на площади перед президентским дворцом в Буэнос-Айресе, где проходит церемония прощания с бывшим футболистом сборной Аргентины Диего Марадоной. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил «Р-Спорт».

Начало церемонии прощания было намечено на 12:00 по московскому времени. Входы на площадь строго ограничены. Люди толкают друг друга и сбиваются в большие толпы, чтобы попасть внутрь. Их сдерживает полиция.

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Аргентинская футбольная ассоциация выразила соболезнования в связи со смертью одного из лучших игроков в истории футбола.

Диего Марадона был чемпионом мира по футболу 1986 года. Он играл за такие клубы, как «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Бока Хуниорс». Также Марадона был главным тренером сборной Аргентины на чемпионате мира в 2010 году.

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Диего Марадонацеремония прощанияАргентина
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